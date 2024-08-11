Орнитологические экскурсии по городу будут продолжены

Свое развитие они получили в Красногвардейском районе Петербурга Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщил, что регулярные орнитологические экскурсии по району будут продолжены и в будущем.
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