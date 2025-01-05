Количество вакансий в сфере торговли на рынке труда Татарстана за год увеличилось в 2,5 раза

В Татарстане в 2024 году заметно возросла активность работодателей в сфере торговли: количество вакансий увеличилось на 153%, что свидетельствует о восстановлении потребительского спроса и росте бизнеса в этом секторе.
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