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Ветеринар объяснил, чем никогда нельзя кормить собак

Ветеринар объяснил, чем никогда нельзя кормить собак

Профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко рассказал, какими продуктами со стола категорически не рекомендуется угощать домашних животных и развеял некоторые стереотипы об их питании.

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