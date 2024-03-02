Ветеринар объяснил, чем никогда нельзя кормить собак

Профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко рассказал, какими продуктами со стола категорически не рекомендуется угощать домашних животных и развеял некоторые стереотипы об их питании.
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