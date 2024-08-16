Депутат АдГ: Берлин не заинтересован в суде по подрыву «Северных потоков»

Депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре считает, что власти страны не заинтересованы в суде по поводу инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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