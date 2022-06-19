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Украинские солдаты на полной скорости упали в реку со взорванного ВСУ моста

Украинские солдаты на полной скорости упали в реку со взорванного ВСУ моста

В сети появились кадры, снятые одним из пассажиров пикапа с бойцами вооруженных сил Украины - на этом видео, машина с солдатами на полной скорости падает в реку с моста, который до этого был взорван их сослуживцами, передает Telegram-канал "Заря".

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