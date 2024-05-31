Politico: Власти США негласно разрешили Киеву наносить удары американским оружием по РФ, но только в одном регионе

Администрация президента США Джо Байдена на фоне наступления российской армии в Харьковской области дала Украине разрешение наносить удары по территории России с использованием предоставленного США оружия.
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