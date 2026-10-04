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Регионы России

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GitLab выпустила срочные обновления для критической уязвимости в AI Gateway

GitLab выпустила срочные обновления для критической уязвимости в AI Gateway

GitLab опубликовала срочные обновления, закрывающие критическую уязвимость CVE-2026-90970 в AI Gateway, которая позволяет аутентифицированному пользователю выполнять произвольные команды удалённо при определённых условиях.

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