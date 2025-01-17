«Мне осталось жить больше, чем я думал»: привычки людей, которые активны в свои 70 и 80

Когда нам исполняется 40 и 50 лет, мы нередко начинаем паниковать от приближения старости, ведь больше половины жизни прошло — сколько ее еще осталось? Многие опускают руки, перестают к чему-то стремиться и живут в «дне сурка», оправдывая свое бездействие тем, что годы уже не те.