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Петербургский дневник

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Что она задумала? 150 человек наняла Глюкоза ради ребрендинга

Что она задумала? 150 человек наняла Глюкоза ради ребрендинга

Ее мини-альбом готов на 70 процентов и выйдет в декабре Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала о своем «музыкальном ребрендинге», над которым работает команда из 150 человек.

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