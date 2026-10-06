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В США коллекционер купил картину за 30 долларов и продал за 1,35 миллиона

В США коллекционер купил картину за 30 долларов и продал за 1,35 миллиона

Американский коллекционер купил картину художницы Гертруды Аберкромби за 30 долларов, а спустя время продал ее на аукционе за 1,35 миллиона.

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