Израиль захватил судно с Гретой Тунберг

АндрейБорков

Кто кого похитил? Бред сивой кобылы в лунную ночь! И так, непонятно какое плавсредство, без разрешения и без предварительного оповещения зашло в воды, пребывание и прохождение через которое ограничено или запрещено. Некая яхта, с этой дебилоидной примороженной шведской Гретой Тунберг в эту акваторию заплыла, нормальные суда, корабли и яхты ХОДЯТ, ПЛАВАЕТ только дерьмо, так вот эта яхта именно ЗАПЛЫЛА туда, куда ее ни кто не звал и не давал "ДОБРО" на проход ее там. Что с ней должны были сделать в любой приличной стране ее морские пограничники(береговая охрана, водная полиция...), правильно - АРЕСТОВАТЬ. С платформы "Приразломная" наши моряки-пограничники разве похитили этих сраных ГРИН-ПЫСОВЦЕВ? Хер на рыло, их АРЕСТОВАЛИ! Тоже самое провели израильские охранники морских своих рубежей! Так, что не хрена трыньдеть и херню базарить, вас, уродов, не ПОХИТИЛИ, вас АРЕСТОВАЛИ на законных основаниях.