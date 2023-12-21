Около 30 детей, снятых с поезда в Саратове, пожаловались на температуру

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем официальном Telegram-канале заявил, что порядка 30 из 125 детей, которые были сняты с поезда Тюмень-Адлер по пути из лагеря, пожаловались на температуру .
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