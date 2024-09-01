Дело Чубайса: Одобрит ли Путин «ледоруб» для экс-главы Роснано?

Жуликов из отмывочной конторы Толика Рыжего ловят по всему миру Сергей Аксёнов Расследования, которые ведут российские правоохранители против множества лиц, связанных с деятельностью Роснано, вот-вот выведут на главного организатора многочисленных неудачных проектов этой госкомпании.