Дело Чубайса: Одобрит ли Путин «ледоруб» для экс-главы Роснано?

Жуликов из отмывочной конторы Толика Рыжего ловят по всему миру Сергей Аксёнов Расследования, которые ведут российские правоохранители против множества лиц, связанных с деятельностью Роснано, вот-вот выведут на главного организатора многочисленных неудачных проектов этой госкомпании.
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