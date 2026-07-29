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Израильский план: слить войну с Ираном и войну на Украине в один мировой конфликт

Израильский план: слить войну с Ираном и войну на Украине в один мировой конфликт

Перспективы завершения войны на Украине по сценарию Москвы могут быть отодвинуты на долгое время. Причина – в активном вмешательстве Израиля, который руками Украины пытается втянуть в войну против Ирана всю Европу.

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