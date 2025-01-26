Один из регионов отказался утилизировать загрязненный мазутом песок

Слюсарь: Ростовская область не будет утилизировать загрязненный мазутом песок Песок с побережья Черного моря, который содержит в себе мазут, не будет утилизироваться в Семикаракорском районе, написал в своем Telegram-канале временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
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