Один из регионов отказался утилизировать загрязненный мазутом песок

Слюсарь: Ростовская область не будет утилизировать загрязненный мазутом песок Песок с побережья Черного моря, который содержит в себе мазут, не будет утилизироваться в Семикаракорском районе, написал в своем Telegram-канале временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.