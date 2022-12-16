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FT: за месяц до военной операции Греф и Набиуллина предупреждали Путина о «катастрофических последствиях» эскалации

По информации источников FT, за месяц до начала боевых действий на Украине в резиденции Путина в Ново-Огарево прошла встреча, на которой глава Сбербанка Герман Греф представил 39-страничную презентацию, в которой предупреждал президента «о катастрофических последствиях» эскалации на Украине<strong>За месяц до начала российской военной операции приближенные Владимира Путина из экономического блока предупреждали его о последствиях западных санкций в случае эскалации ситуации на Украине.

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