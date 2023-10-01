Представитель Латинской Америки заявил о важности крепкого союза с Россией

Для Латинской Америки важно создать крепкий союз с Россией, ведь у этих государств много общего. Об этом заявил в ходе Международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" специалист в области Латинской Америки Хосе Партоль.
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