Выступление Путина на ВЭФ - основные события 5 сентября

В четверг, 5 сентября, МКПАО “Хэдхантер” завершит обмен акций кипрской HeadHunter на свои бумаги. Завершить расчеты по оферте МКПАО “Хэдхантер” рассчитывает к 12 сентября, а провести размещение допэмиссии - до 20 сентября.
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