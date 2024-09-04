Выступление Путина на ВЭФ - основные события 5 сентября

В четверг, 5 сентября, МКПАО “Хэдхантер” завершит обмен акций кипрской HeadHunter на свои бумаги. Завершить расчеты по оферте МКПАО “Хэдхантер” рассчитывает к 12 сентября, а провести размещение допэмиссии - до 20 сентября.