Польша объявила о «самых важных переговорах» по Украине. Кто приедет в Варшаву и что будет обсуждаться?

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину анонсировал проведение «самых важных переговоров» по Украине, которые состоятся в Варшаве на предстоящей неделе, передает РИА Новости.
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