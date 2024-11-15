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Польша объявила о «самых важных переговорах» по Украине. Кто приедет в Варшаву и что будет обсуждаться?

Польша объявила о «самых важных переговорах» по Украине. Кто приедет в Варшаву и что будет обсуждаться?

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину анонсировал проведение «самых важных переговоров» по Украине, которые состоятся в Варшаве на предстоящей неделе, передает РИА Новости.

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