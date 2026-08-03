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В Роспотребнадзоре заявили, что почерневшая вода в реке Тура, откуда идет водоснабжение Тюмени, соответствует нормам

В Роспотребнадзоре заявили, что почерневшая вода в реке Тура, откуда идет водоснабжение Тюмени, соответствует нормам

Река Тура, главный источник водоснабжения Тюмени, приобрела ярко выраженный черный цвет. Жители столицы Тюменской области с середины июля жалуются на воняющие канализацией воду из-под крана и воздух в городе.

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