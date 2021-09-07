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В Госдуме прокомментировали предложение дарить молодожёнам сертификат на отдых

В Госдуме прокомментировали предложение дарить молодожёнам сертификат на отдых

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение Виталия Милонова дарить россиянам до 35 лет, которые вступили в брак, сертификат на отдых на отечественных курортах.

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