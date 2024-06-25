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Военное обозрение

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Прошедшей ночью ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Белгородскую область

Прошедшей ночью ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Белгородскую область

Три десятка украинских дронов были сбиты над Белгородской областью прошлой ночью, сообщает Минобороны РФ.

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