«Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Виртусом», одержавшим 4 победы подряд. Евролига Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос Греция – 5-1, Фенербахче Турция – 5-1, Олимпиакос Греция – 5-1, Валенсия Испания – 4-2, Дубай ОАЭ – 4-2, Црвена Звезда Сербия – 4-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-2, Виртус Италия – 4-2, Барселона Испания – 3-3, Реал Испания – 3-3, Партизан Сербия – 3-3, Бешикташ Турция – 3-3, Жальгирис Литва – 2-4, Бавария Германия – 2-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-4, Виллербан Франция – 2-4, Анадолу Эфес Турция – 2-4, Париж Франция – 1-5, Баскония Испания – 1-5, Милан Италия – 1-5.
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