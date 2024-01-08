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Плавленый сыр опасен: Врач строго предупредила любителей

Плавленый сыр опасен: Врач строго предупредила любителей

Александра Разаренова рассказала об опасных пищевых добавках в плавленом сыреВрач-диетолог Александра Разаренова поведала радио Sputnik, что плавленый сыр можно употреблять только в ограниченном количестве.

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