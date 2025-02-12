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Живая Кубань

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Выдачу материнского капитала продлевают до конца 2030 года

Выдачу материнского капитала продлевают до конца 2030 года

Выдачу материнского капитала продлевают до конца 2030 годаКомитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

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