Выдачу материнского капитала продлевают до конца 2030 года

Выдачу материнского капитала продлевают до конца 2030 годаКомитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.