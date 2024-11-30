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Мировое обозрение

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Война на истощение: новости СВО от 30 ноября 2024. Карта боевых действий на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1010-й день спецоперации России на Украине

Война на истощение: новости СВО от 30 ноября 2024. Карта боевых действий на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1010-й день спецоперации России на Украине

30 ноября 2024 года продолжаются интенсивные боевые действия на нескольких фронтах в Украине. Российские войска продолжают укреплять свои позиции, освобождая населённые пункты и нанося массированные удары по военным объектам, в то время как ВСУ сталкиваются с растущим давлением и усиливающимися артиллерийскими дуэлями.

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