Война на истощение: новости СВО от 30 ноября 2024. Карта боевых действий на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1010-й день спецоперации России на Украине

30 ноября 2024 года продолжаются интенсивные боевые действия на нескольких фронтах в Украине. Российские войска продолжают укреплять свои позиции, освобождая населённые пункты и нанося массированные удары по военным объектам, в то время как ВСУ сталкиваются с растущим давлением и усиливающимися артиллерийскими дуэлями.