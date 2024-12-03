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Рязанские новости

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Какой праздник отмечают 3 декабря?

Какой праздник отмечают 3 декабря?

День юриста – это особый профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 3 декабря в России. Он объединяет представителей одной из самых ответственных профессий, чья работа напрямую связана с защитой прав и свобод граждан, поддержанием законности и правопорядка.

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