Какой праздник отмечают 3 декабря?

День юриста – это особый профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 3 декабря в России. Он объединяет представителей одной из самых ответственных профессий, чья работа напрямую связана с защитой прав и свобод граждан, поддержанием законности и правопорядка.
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