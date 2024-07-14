ЧТО МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ ЕГО ПОЧЕРК?

Оказывается, почерк может многое рассказать о человеке. Психологи утверждают, что благодаря графологии, науке о почерке, можно определить пол, возраст, характер человека, а также его настроение и душевное состояние.
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