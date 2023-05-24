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Оксане Самойловой пригрозили органами опеки за эксплуатацию детей

Оксане Самойловой пригрозили органами опеки за эксплуатацию детей

Оксана Самойлова и рэпер Джиган воспитывают трех дочерей и сына. Недавно мать четырех детей заявила, что намерена сделать из своих наследников звезд YouTube.

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