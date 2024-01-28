Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 236 подписчиков

Как же мне надоело, что на кухне уже ничего не помещается. Покажу, какое удачное решение для экономии места я придумала

Как же мне надоело, что на кухне уже ничего не помещается. Покажу, какое удачное решение для экономии места я придумала

Всем привет! Несмотря на размеры кухни, хранение продуктов в ней должно быть супер-удобным. Для того, чтобы это сделать, в ход идут всевозможные контейнеры, коробки, банки.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Жуть.
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