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Нестор Петрович без компромиссов: почему сыгравший его Михаил Кононов остался в одиночестве и бедности

Нестор Петрович без компромиссов: почему сыгравший его Михаил Кононов остался в одиночестве и бедности

Смиренный, трогательный, слегка взъерошенный Нестор Петрович из «Большой перемены» полюбился всей стране мгновенно.

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