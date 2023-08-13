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«Барса» 4 года подряд не может забить «Хетафе» на выезде

«Барса» 4 года подряд не может забить «Хетафе» на выезде

Команды сыграли 0:0 в первом туре Ла Лиги. Каталонцы 4 года не могут забить на «Колисеум Альфонсо Перес».

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