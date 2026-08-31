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Нескучные технологии

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Американский фельдшер добирается к пациентfv на винтокрылом eVTOL

Американский фельдшер добирается к пациентfv на винтокрылом eVTOL

До по-настоящему летающих машин человечеству еще предстоит пройти немалый путь, однако в отдаленных уголках Северной Калифорнии уже появляются аппараты, способные выполнять схожие задачи.

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