Американский фельдшер добирается к пациентfv на винтокрылом eVTOL

До по-настоящему летающих машин человечеству еще предстоит пройти немалый путь, однако в отдаленных уголках Северной Калифорнии уже появляются аппараты, способные выполнять схожие задачи.
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