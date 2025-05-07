Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Работайте братья! Для вас там ещё очень много будет работы!Башкой о бетон: В...
  • Мария
    Одна из причин,что нет работы в своей стране.А,главная причина,у них есть некий план по оккупированию  нашей страны.Э...Что не так у Росс...
  • Aleksandr Sobolev
    (((Ну и про войны...Войну с поляками 1920 году - большевики продули! Войну с Финляндией 1918-1920 гг. - большевики пр...Куда делись совет...

Собчак вступила в конфликт с "Русской общиной" после трагедии в Петербурге. Началось расследование

Собчак вступила в конфликт с "Русской общиной" после трагедии в Петербурге. Началось расследование

Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress В Петербурге, во Всеволожске 3 мая произошла трагедия - как заявили местные СМИ, в квартиру ворвались неизвестные, хозяин квартиры получил удар электрошокером, девушка выпала из окна многоэтажки, а в квартире начался пожар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Фердман
А в полицию уже бесполезно обращаться или она уже вся мигрантско - азербайджанская?
Ответить
7 час.
Федор Родников
При слове Русский у сабчушки п*зду выворачивает наизнанку и начинает лихорадить как бесов пред святой иконой🤣
Ответить
3 час.
Александр Самарин
Собчак с самого начала участвует во всем спроном и поддерживает прощападнвю политику свободы и разврата только один дом два сколько поменял мировозрение нашей молодёжи, это говорит о воспитании её в семействе собчаков и когда была кондидатом в призиденты, хотела вернуть Крым украине и поддерживала их. Это враг России
Ответить
2 час.
наверх