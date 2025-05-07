А в полицию уже бесполезно обращаться или она уже вся мигрантско - азербайджанская?

Александр Самарин

Собчак с самого начала участвует во всем спроном и поддерживает прощападнвю политику свободы и разврата только один дом два сколько поменял мировозрение нашей молодёжи, это говорит о воспитании её в семействе собчаков и когда была кондидатом в призиденты, хотела вернуть Крым украине и поддерживала их. Это враг России