Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress В Петербурге, во Всеволожске 3 мая произошла трагедия - как заявили местные СМИ, в квартиру ворвались неизвестные, хозяин квартиры получил удар электрошокером, девушка выпала из окна многоэтажки, а в квартире начался пожар.
Собчак вступила в конфликт с "Русской общиной" после трагедии в Петербурге. Началось расследование
Комментарии
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Владимир Фердман
А в полицию уже бесполезно обращаться или она уже вся мигрантско - азербайджанская?
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7 час.
Федор Родников
При слове Русский у сабчушки п*зду выворачивает наизнанку и начинает лихорадить как бесов пред святой иконой🤣
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3 час.
Александр Самарин
Собчак с самого начала участвует во всем спроном и поддерживает прощападнвю политику свободы и разврата только один дом два сколько поменял мировозрение нашей молодёжи, это говорит о воспитании её в семействе собчаков и когда была кондидатом в призиденты, хотела вернуть Крым украине и поддерживала их. Это враг России
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2 час.
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