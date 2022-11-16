О чем идут тайные переговоры России и США

Фото: imago images/Global Look Press Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры.
Фото: imago images/Global Look Press Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры.
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