Страна и люди

9 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    Если Пугачёва следующая, значит были предыдущие?  КТО?СЛЕДУЮЩАЯ – ПУГАЧ...
  • Николай Арзамасцев
    Если это необходимая перегруппировка, не надо оправдываться, пусть петушары кукарекают.Уход из Херсона: ...
  • Николай Арзамасцев
    А евросоюз в курсе этих подробностей? А Лавров озвучил эту информацию на G20? Кого агитируем?Закредитованный З...

О чем идут тайные переговоры России и США

О чем идут тайные переговоры России и США

Фото: imago images/Global Look Press Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх