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Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал в ходе украинского обстрела Петровского района Донецка, об этом сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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