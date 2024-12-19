Владимир Путин сегодня подведет итоги года

Сегодня Владимир Путин проведет Большую пресс-конференцию, совместив ее с ежегодной «Прямой линией». С 2001 по 2021 год состоялось 16 больших пресс-конференций президента и 18 прямых эфиров на федеральных телеканалах и радиостанциях, из них 14 раз Путин выступил в качестве главы государства и 4 раза как председатель правительства.