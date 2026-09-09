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Царьград

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Айза-Лилуна Ай раскрыла настоящую внешность до пластики

Айза-Лилуна Ай раскрыла настоящую внешность до пластики

Айза-Лилуна Ай, бывшая жена русского рэпера Гуфа, показала свои фотографии до пластики в Instagram. 41-летняя блогерша подтвердила, что изменяла внешность, и заявила, что продолжит корректировать возрастные изменения с помощью специалистов.

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