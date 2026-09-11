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Индия запустила пилотный проект по выпуску токенизированных облигаций на сумму $107 млн.

Индия запустила пилотный проект по выпуску токенизированных облигаций на сумму $107 млн.

Регулятор рынка ценных бумаг и центральный банк Индии запустили пилотный проект по выпуску токенизированных корпоративных облигаций: три компании разместили бумаги на общую сумму 10,25 млрд.

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