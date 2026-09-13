Блэкаут на Камчатке: крупная авария на ТЭЦ-2 обесточила два города

Петропавловск-Камчатский и часть Елизова временно остались без электричества из-за аварии на Камчатской ТЭЦ-2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Поздравили по см...
- «Люди, у которых ...
- «Люди, у которых ...
Не на ТЭЦ-2, а на ТЭЦ-1.