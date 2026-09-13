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Пятый канал

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Блэкаут на Камчатке: крупная авария на ТЭЦ-2 обесточила два города

Блэкаут на Камчатке: крупная авария на ТЭЦ-2 обесточила два города

Петропавловск-Камчатский и часть Елизова временно остались без электричества из-за аварии на Камчатской ТЭЦ-2.

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