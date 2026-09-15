США расширили санкции против ВТБ за помощь Ирану

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило санкции против российского банка ВТБ, включив его в санкционную программу по Ирану.
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