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США расширили санкции против ВТБ за помощь Ирану

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило санкции против российского банка ВТБ, включив его в санкционную программу по Ирану.

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