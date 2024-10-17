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Колбаса, лаваш и рулет "Алёнка": Ирина Шейк балует себя вредной едой после участия в шоу Victoria's Secret

Колбаса, лаваш и рулет "Алёнка": Ирина Шейк балует себя вредной едой после участия в шоу Victoria's Secret

Ирина Шейк, которая накануне блистала на подиуме Victoria's Secret впервые после рождения дочери, поделилась деталями с бэкстейджа шоу.

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