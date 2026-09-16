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Царьград

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Нацгвардия США испробовала новые антидроновые экраны на учениях

Нацгвардия США испробовала новые антидроновые экраны на учениях

На учениях Thunderstruck 3.0 нацгвардия Оклахомы испытала "мангалы" для защиты от дронов на грузовике и Humvee.

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