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5koleso.ru

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Знания плюс навыки: чему и как обучают в «Джак Академии»

Давайте сразу сделаем оговорку: в «Джак Академию» не принимают слушателей со школьной скамьи. Целевая аудитория учебного заведения — сотрудники дилерских центров JAC.

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