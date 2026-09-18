На площади Профсоюзов в Архангельске начали укладывать верхние слои асфальта

Как сообщил глава Архангельска, сейчас на объекте укладывают геосетку для укрепления асфальта, а на прилегающем проезде у здания погрануправления готовят основание под пешеходную зону.
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