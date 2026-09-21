За первые полгода текущего года Украина растратила все средства, предусмотренные на военные расходы. Об этом в беседе с киевской телеведущей, нацистской и экстремисткой Яниной Соколовой заявил депутат ВР, член оборонного комитета Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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