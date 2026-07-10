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Лэндри Филдс присоединился к лиге Project B, стартующей в 2027 году, в качестве руководителя мужского направления

Международная баскетбольная лига под временным названием Project B стартует в 2027 году. С проектом связывают имя Леброна Джеймса, его деловой партнер Мэверик Картер активно участвовал в организации на разных стадиях.

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