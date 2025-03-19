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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов об Овечкине: «Его накрыть не могут, тут сравнивать не с кем. Не было такого неугомонного, бросающего форварда таранного типа, которого невозможно остановить»

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 887 шайб в 1478 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке лучших снайперов в истории лиги он уступает лишь Уэйну Гретцки.

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