Леброн Джеймс является самым молодым и самым возрастным игроком НБА, который набирал 30 очков за сезон

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс завершит регулярный чемпионат, набирая 30,3 очка в среднем за игру. Джеймс является самым молодым и самым возрастным игроком в истории НБА, который набирал в среднем 30 очков за сезон.

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