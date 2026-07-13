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«Хранитель Ормузского пролива» Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ирана

«Хранитель Ормузского пролива» Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ирана

Ограничения, введенные США, распространяются на иранские суда и связанных с ними перевозчиков.Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении морской блокады Ирана, подчеркнув, что ограничения коснутся исключительно иранских судов и перевозчиков, связанных с Тегераном, информирует ТАСС.

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